Триразового чемпіона НБА звинуватили у сексуальних домаганнях до 15-річної дівчинки

Жінка подала до суду на легенду Лейкерс Байрона Скотта, звинувативши його у сексуальних домаганнях, коли їй було 15 років.

Про це повідомляє ESPN.

Вперше позов був поданий у грудні 2022 року, 1 травня цього року він був змінений. 64-річний американець боровся за те, щоб його ім'я було вилучене з судових документів. Але суддя відхилив це прохання, щоб його ідентифікували лише як "Джон Доу". У виправленій скарзі його ім'я вперше було названо публічно.

Згідно з позовом, злочин стався влітку 1987 року, коли Лейкерс завітали до школі Кемпбелл Голл в Лос-Анджелесі. "Озерники" знімали навчальне баскетбольне відео в спортзалі, а також зустрілися з учнями, батьками та викладачами.

За словами позивачки, вона "зазнала сексуальних домагань з боку Байрона Скотта в зачиненій комірчині прибиральника в спортзалі школи". На той час їй було 15 років, а Скотту – 26.

Адвокат Скотта Лінда Бауермейстер заявила, що її клієнт не заперечує, що мав сексуальний контакт з позивачкою. Проте він стверджує, що вважав дівчину повнолітньою. На момент ймовірного злочину Скотт був одружений на своїй першій дружині, Аніті Скотт. Вони мають трьох дітей, але розлучилися у 2014 році.

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Байрон Скотт – триразовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс (1985, 1987, 1988). Після завершення ігрової кар'єри він розпочав тренерську. В 2008 році НБА визнала його тренером року.

Протягом двох сезонів він очолював Лейкерс (2014-2016). Його результат 38 перемог та 126 поразок був найгіршим серед усіх 16 тренерів, які очолювали франшизу щонайменше два сезони. Після цього клуб вирішив не продовжувати з ним контракт. Це була його остання робота тренером на даний момент.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 травня, Оклахома розгромила Денвер у другому матчі серії другого раунду плейоф НБА. За рахунок цього Тандер встановили безліч рекордів.