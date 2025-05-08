Нікс вдруге поспіль шокували Бостон, Оклахома "розтрощила" Денвер у матчі плейоф НБА

У ніч на 8 травня відбулися дві гри другого раунду плейоф НБА-2024/25.

Чинний чемпіон Бостон Селтікс знову програв Нью-Йорку. Нікс поступалися 20 очок за 15 хвилин до кінця поєдинку, але командними зусиллями вирвали перемогу.

Переможець Західної конференції Оклахома взяла реванш у Денвера. Команда Ніколи Йокича повністю провалила матч, програвши з різницею в 43 очки.

НБА-2024/25 – плейоф

8 травня

Бостон (2) – Нью-Йорк (3) 90:91 (24:13, 26:28, 23:20, 17:30)

Оклахома-Сіті (1) – Денвер (4) 149:106 (45:21, 42:35, 37:20, 25:30)

Нагадаємо, зірка Голден Стейт Стеф Каррі, який отримав травму в першому матчі другого кола плейоф НБА проти Міннесоти, пропустить мінімум тиждень.