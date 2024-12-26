Девіс не дограв матч з Голден Стейт через травму гомілкостопу
Ентоні Девіс
Essentially Sports
Зірковий бігмен Лейкерс Ентоні Девіс травмував лівий гомілкостоп по ходу першої чверті матчу проти Голден Стейт (115:113).
Про чергове пошкодження 31-річного баскетболіста повідомляє сайт НБА.
Девіс на рівному місці підвернув гомілкостоп за 4:48 до кінця першої 12-хвилинки гри з Ворріорз.
"Брова" залишив майданчик та більше не виходив на нього. Але й без нього команда здобула перемогу.
"Завжди важко грати без Ей Ді, наша робота ще більше ускладнюється, ми повинні робити трохи більше. Кожен повинен зробити свій внесок, особливо в захисті, тому що Ей Ді – наш якір", – сказав після матчу ЛеБрон Джеймс.
Варто зазначити, що участь Девіса у цій грі була під питанням через біль у лівому плечі.
За сім хвилин на паркеті Ентоні не реалізував жодного з трьох кидків з гри, не набрав жодного очка і зібрав два підбирання.
Нагадаємо, що травму в іншому різдвяному матчі отримав ще й лідер Далласа Лука Дончич, який може надовго вибути з гри.