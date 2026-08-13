Збірна України U-16 розгромно поступилась Словаччині на чемпіонаті Європи

Кадетська збірна України U-16 зазнала поразки від однолітків зі Словаччини в матчі за 9-16 місця на другому етапі чемпіонату Європи у Дивізіоні B, який проходить у Північній Македонії.

Зустріч завершилася із рахунком 66:95.

Вже за підсумками першої чверті "синьо-жовті" почали відставати від суперників з різницею в 11 очок. У другій десятихвилинці ситуація для нашої команди стала лише гіршою, й тепер, щоб відігратися, українцям потрібно було набирати мінімум 17 очок.

Утім, це збірній України не вдалося, тому в наступних двох чвертях словаки абсолютно спокійно дотиснули опонентів та закрили гру із різницею у 29 очок.

Чемпіонат Європи U-16. Дивізіон B.

Матч за 9-16 місця, 13 серпня.

Україна — Словаччина 66:95 (22:33, 17:23, 13:20, 14:19)

Україна: Шульга 20 + 6 підбирань + 4 блок-шота, Дьордяй 6, Бєлявський 6 + 3 передачі - 4 втрати, Бойко 0, Макаревич 0 — старт, Попов 14, Супрун 7 + 4 підбирання, Коновніцин 6 + 5 підбирань + 2 блок-шота, Дмитренко 5, Тимченко 2, Горбань 0, Топчій 0

Нагадаємо, що в попередньому турі на континентальній першості наша кадетська збірна перемогла Кіпр (62:55).