Вистачило на три хвилини: Едвардс травмувався на самому старті матчу Міннесоти

Зірковий захисник Міннесоти Тімбервулвз Ентоні Едвардс вибув з гри через проблеми з ногою.

Про це повідомляє сайт НБА.

Сьогодні, 27 жовтня, в межах регулярного сезону НБА Міннесота перемогла Індіану 114:110. Але практично протягом усього матчу "вовки" були змушені грати без свого лідера в особі Едвардса.

Після стартових трьох хвилин зустрічі "Ент-мен" залишив майданчик через розтягнення підколінного сухожилля правої ноги. Команда швидко оголосила, що у цьому матчі він більше не зіграє.

Головний тренер Міннесоти Кріс Фінч не сказав, яка ступінь пошкодження у його підопічного. Натомість одноклубник Ентоні Наз Рід упевнений, що захисник зіграє у наступному матчі проти Денвера, який відбудеться в ніч на завтра, 28 жовтня.

"Я думаю, що з ним все буде гаразд. Я думаю, що він гратиме завтра. Ми вже багато разів бачили, як він це робить", – сказав Рід після матчу з Індіаною.

Оновлено: інсайдер ESPN Шемс Чаранія повідомив, що Ентоні Едвардс пропустить наступні два тижні через розтягнення правого підколінного сухожилля.

Minnesota Timberwolves star Anthony Edwards will miss two weeks with a right hamstring strain, sources tell ESPN. pic.twitter.com/w1bULRERVP — Shams Charania (@ShamsCharania) October 27, 2025

У нинішньому сезоні Ентоні Едвардс взяв участь у всіх трьох поєдинках, у яких набирав у середньому 25,7 очка, 4 підбирання та 2 передачі. Статистика була зіпсована грою проти Індіани, у якій за три хвилини баскетболіст встиг набрати 5 очок та одне підбирання.

