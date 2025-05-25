Міннесота оновила рекорди франшизи за рахунок розгромної перемоги над Оклахомою

Міннесота Тімбервулвз встановили одразу кілька нових рекордів франшизи після того, як були розгромлені Оклахома-Сіті Тандер в третьому матчі фінальної серії Заходу.

Про це повідомляє StatMuse.

Сьогодні, 25 травня, "вовки" розібралися з ОКС з рахунком 143:101, завдяки чому вони скоротили своє відставання в серії до 1-2.

Згідно з джерелом, команда Кріса Фінча примудрилася встановити новий рекорд клубу в постсезоні, закинувши 72 очки за першу половину зустрічі.

The Wolves most points ever in a playoff half. pic.twitter.com/TdVtQXHQPy — StatMuse (@statmuse) May 25, 2025

Більше того, остаточні 143 бали також стали рекордом франшизи за кількістю набраних очок в одному матчі в межах плейоф.

Відновити паритет у серії Міннесота спробує в ніч на 27 травня, коли відбудеться четверта гра цього протистояння. На нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону НБА.

Раніше стало відомо, що головний тренер Нью-Йорка Том Тібодо знайшов спосіб, як врятувати свою команду у серії проти Індіани.