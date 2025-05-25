Тібодо знайшов спосіб, як врятувати Нью-Йорк від поразки у серії з Індіаною

Головний тренер Нью-Йорка Том Тібодо планує влаштувати ротацію, щоб спробувати змінити хід серії фіналу Східної конференції проти Індіани.

Про це повідомляє ESPN.

Нікс примудрилися програти обидва домашні матчі на старті серії, що значно погіршило шанси команди на вихід до Фіналу НБА.

У зв'язку із цим Тібодо вирішив змінити свою стартову п'ятірку. Замість Джоша Харта, який проводить невиразну серію, на паркет виходитиме Мітчелл Робінсон.

Це трохи змінить розстановку стартової п'ятірки: Карл-Ентоні Таунс залишить позицію центрового на користь Робінсона. Сам КЕТ виходитиме під четвертим номером, де до цього грав О Джі Анунобі, який замінить Харта на позиції третього номера.

Насільки спрацює план Тома Тібодо можна буде дізнатися в ніч на завтра, 26 травня, коли відбудеться третій матч серії, яка переїхала до Індіанаполісу. Старт гри запланований на 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, Міннесота розгромила Оклахому та скоротила відставання у фінальній серії Заходу.

Раніше стало відомо, що тренер Індіани Рік Карлайл увійшов до десятки найкращих за перемогами в плейоф за всю історію НБА