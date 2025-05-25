Міннесота переграла Оклахому у третьому матчі фіналу Західної конференції

У ніч з 24 на 25 травня відбувся третій матч фінальної серії Західної конференції між Оклахомою та Міннесотою.

Успішні виступи Едвардса та Рендла дозволили Тімбервулвз скоротити відставання в рахунку та зберегти шанси на успіх. Лідери Міннесоти набрали 30 та 24 очка відповідно.

НБА-2024/25 – плейоф

Фінал Заходу, 25 травня

Міннесота – Оклахома 143:101 (34:14, 38:27, 35:29, 36:31) (1:2 в серії)

Напередодні лідер Нью-Йорка встановив рекорд франшизи в межах плейоф НБА.