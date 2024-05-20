Міннесота здолала Денвер, Індіана переграла Нью-Йорк: результати матчів плей-оф НБА

У ніч з 19 на 20 травня відбулося два вирішальних матчі в межах другого раунду плей-офф НБА.

Індіана здобула перемогу над Нью-Йорком, а Міннесота виявилася сильнішою за Денвер.

Не допоміг Нікс вражаючий перформанс Донте Дівінченцо, що набрав 39 очок, зробив 4 підбирання та віддав 1 гольову передачу за 41 хвилину на майданчику.

Серед гравців Індіани відзначився Тайріс Хеліберотн, який заробив 26 очок, 4 підбирання та 6 асистів.

Зазначимо, що неймовірну результативність у складі Денвера продемонстрували Джамал Мюррей, який заробив 35 очок, зробив 3 підбирання та 3 гольові передачі, а також MVP регулярного сезону Нікола Йокич, що оформив 34+19+7 за 46 хвилин на майданчику.

Найкращим у складі Міннесоти став Джейден Макденіелс, що набрав 23 очки, 6 підбирань та 1 асист.

НБА — Другий раунд плей-оф

20 травня

Денвер — Міннесота 90:98 (24:19, 29:19, 14:28, 23:32)

Підсумковий рахунок серії — 4:3 на користь Міннесоти. Тімбервулвз зустрінуться з Далласом у фіналі Західної конференції.

Нью-Йорк — Індіана 109:130 (27:39, 28:31, 29:31, 25:29)

У фіналі Східної конференції Індіана зустрінеться з Бостоном, за який виступає Святослав Михайлюк.

Плей-оф НБА