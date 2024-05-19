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Даллас у драматичному матчі переміг Оклахому та вийшов у фінал Західної конференції

Игорь Чернявский — 19 травня, 07:27
Даллас у драматичному матчі переміг Оклахому та вийшов у фінал Західної конференції

У ніч з 18 на 19 травня Даллас і Оклахома провели шостий матч у рамках другого раунду плей-офф НБА.

У напруженому клатчі перемогу здобув Даллас. Гра завершилася з рахунком 117:116.

Перед другою половиною відставання команди Джейсона Кідда становило 16 очок, але їй вдалося здійснити вражаючий камбек. Вирішальний момент зустрічі стався за 2,5 секунди до сирени, коли штрафні Пі Джея Вашингтона дозволили Далласу вирватися вперед.

НБА - Другий раунд плей-офф

19 травня

Даллас - Міннесота 117:116 (23:30, 25:34, 35:26, 34:

Оскільки для "Маверікс" ця перемога стала четвертою в серії (4:2), вони вийшли до фіналу Західної конференції, де зіграють із переможцем пари Денвер Міннесота. У їхній серії наразі рахунок рівний — 3:3.

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