Колишня дівчина зірки НБА звинуватила баскетболіста у зґвалтуванні та фізичному насильстві

Зірковий форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон отримав звинувачення в зґвалтуванні та фізичному насильстві від своєї колишньої дівчини.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Джейн Доу подала позов до суду на 24-річного баскетболіста. Вона стверджує, що впродовж їхніх стосунків Зайон постійно демонстрував образливу, контрольовану та погрозливу поведінку.

Позивачка заявила, що насильство з боку Вільямсона мало сексуальний, фізичний, емоційний та фінансовий характер. Вона також стверджує, що він неодноразово душив її, що викликало у неї обґрунтовані побоювання за своє життя. Крім того, Зайон звинувачується в тому, що він погрожував не лише її життю, але й життю членів її сім'ї.

"Ми і наш клієнт не хочемо висвітлювати цю справу в пресі. Однак я скажу, що це дуже серйозна справа, про що свідчить скарга, подана до окружного суду Лос-Анджелеса. Наша клієнтка з нетерпінням чекає дня, коли вона постане перед судом присяжних, щоб домогтися справедливості у цій справі", – сказала представниця Доу.

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли Зайон Вільямсон опиняється у скандалі, пов'язаному з його приватним життям.

Кілька років тому порнозірка публічно звинуватила його у зраді, коли він спав з іншими жінками за її спиною, що привернуло широку увагу ЗМІ.

Нагадаємо, що велика кількість баскетболістів відмовилася від участі в драфті НБА-2025. Серед них не було Максима Шульги – українець продовжує сподіватися бути обраним однією з франшиз.

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