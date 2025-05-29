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Новий тренер для Фінікса: клуб звузив список кандидатів до п'ятьох асистентів

Олексій Погорелов — 29 травня 2025, 17:47
Новий тренер для Фінікса: клуб звузив список кандидатів до п'ятьох асистентів
Кевін Дюрант
НБА

Фінікс Санз продовжують пошуки нового тренера, яким стане один з п'ятьох кандидатів з шорт-листа франшизи.

Про це повідомляє BasketNews.

За інформацією джерела, фронт-офіс клубу вирішив зробити ставку на фахівця, в якого немає досвіду самостійної роботи на чолі команди НБА.

Саме один з п'яти асистентів, яких розглядає Фінікс, поведе команду через період перебудови.

Кандидати на посаду тренера Фінікс Санз

  • Кріс Квінн – багаторічний асистент Еріка Споельстри в Маямі Хіт;
  • Джонні Браянт – асистент Кенні Аткінсона в Клівленд Кавальєрс;
  • Джордан Отт – ще один асистент Аткінсона в Кавальєрс;
  • Дейв Блісс – асистент Марка Дейно в Оклахома-Сіті Тандер;
  • Шон Свіні – асистент Джейсона Кідда в Даллас Маверікс;

Нагадаємо, що Фінікс Санз не змогли вийти навіть в турнір плей-ін НБА, в результаті чого був звільнений Майк Буденхольцер з посади головного тренера.

Раніше власник франшизи з Арізони Мет Ішбія анонсував масштабну перебудову команди навколо Девіна Букера.

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