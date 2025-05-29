Новий тренер для Фінікса: клуб звузив список кандидатів до п'ятьох асистентів
Кевін Дюрант
НБА
Фінікс Санз продовжують пошуки нового тренера, яким стане один з п'ятьох кандидатів з шорт-листа франшизи.
Про це повідомляє BasketNews.
За інформацією джерела, фронт-офіс клубу вирішив зробити ставку на фахівця, в якого немає досвіду самостійної роботи на чолі команди НБА.
Саме один з п'яти асистентів, яких розглядає Фінікс, поведе команду через період перебудови.
Кандидати на посаду тренера Фінікс Санз
- Кріс Квінн – багаторічний асистент Еріка Споельстри в Маямі Хіт;
- Джонні Браянт – асистент Кенні Аткінсона в Клівленд Кавальєрс;
- Джордан Отт – ще один асистент Аткінсона в Кавальєрс;
- Дейв Блісс – асистент Марка Дейно в Оклахома-Сіті Тандер;
- Шон Свіні – асистент Джейсона Кідда в Даллас Маверікс;
Нагадаємо, що Фінікс Санз не змогли вийти навіть в турнір плей-ін НБА, в результаті чого був звільнений Майк Буденхольцер з посади головного тренера.
Раніше власник франшизи з Арізони Мет Ішбія анонсував масштабну перебудову команди навколо Девіна Букера.