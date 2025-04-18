Мінус Дюрант та Біл? Власник Фінікс Санз планує масштабну перебудову після провального сезону

Власник Фінікс Санз Мет Ішбія підбив підсумки сезону, в якому його команда не змогла потрапити навіть в турнір плей-ін.

Слова 45-річного бізнесмена наводить ESPN.

Ішбія не став приховувати свого розчарування тим, як Санз провели кампанію-2024/25, одразу після завершення якої був звільнений головний тренер Майк Буденхольцер.

"Ганебний сезон. Розчаровуюче. Жахливий. Я дивлюся кожну гру, як і всі ви, хлопці, і ніхто цим не пишається, ніхто цим не задоволений, ні я, ні керівництво, ні тренери і гравці, ні маркетологи, ні охоронці. Це був провал. Ми не внесли достатньо корективів. Я тут, щоб нести відповідальність. Ми повинні були брати бика за роги, але пустили все на самоплив і вийшло те, що вийшло. Те, що ми спробували, не принесло успіху. Я повинен був краще працювати над командою", – сказав Ішбія.

Мільярдер заявив, що він хоче створити команду, яка виграє не один чемпіонський титул НБА.

"Я хочу створити команду, якою всі пишатимуться. У неї має бути індивідуальність – така сама, як у міста. Трохи завзятості, трохи рішучості, трохи працьовитості, трохи старанності, трохи радості. У нас цього просто не було. Я хочу створити команду, яку люблять фанати. Я зроблю найкращу роботу як власник. Ви відчуєте зміни. Ви будете пишатися цією командою. Обіцяю вам, ми виграємо чемпіонські титули – у множині".

Ішбія також натякнув, що обмін Кевіна Дюранта під час міжсезоння може стати частиною масштабної перебудови команди, головною зіркої якої буде Девін Букер.

"Він (Букер) франчайз. Я розмовляю з ним, і ми дуже близькі в тому, що хочемо зробити. Його місія і моя місія дуже схожі – давайте привеземо титул у Фінікс. Той факт, що ми не там, де хочемо бути, змусить нас змінити багато речей. Але всі вони будуть в інтересах команди".

Те ж саме стосується і Бредлі Біла, чий трейд став чи не головним розчаруванням, бо він не виправдав себе.

"Усі говорять про вето на обмін, але це якось роздуто. Якщо людина не поділяє наші цінності, вона не буде частиною нашої команди".

Нагадаємо, що Кевін Дюрант пропустив останні сім матчів регулярного сезону через пошкодження гомілкостопу. Втрата 36-річного форварда призвела до того, що Фінікс не зміг поборотися за місце в постсезоні.

Раніше стало відомо, що Джа Морант ризикує пропустити вирішальний матч сезону між Мемфісом і Далласом в плей-ін.