Михайлюк змінив номер у Юті

Захисник збірної України Святослав Михайлюк отримав новий номер у Юті Джаз.

Про це інформує Етьєн Каталан.

Відтепер Михайлюк гратиме під номером 10. Раніше українець грав з цифрою 19 на спині, втім – тепер цей номер отримав новачок Юти Ейсу Бейлі.

Зазначимо, що Михайлюк вже грав під "десяткою" як в НБА і NCAA, так і в збірній України.

Українець у минулому сезоні НБА провів 38 матчів, у яких набирав у середньому 8,8 очка, 2,4 підбирання та 2 асисти. Цьогоріч Михайлюк встановив особистий рекорд за кількістю набраних очок в одному матчі НБА.

Нагадаємо, що Юта, за яку виступає українець, посіла останнє місце в Західній конференції.

Раніше повідомлялося, що нинішня та колишня команди Михайлюка провели обмін