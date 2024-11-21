Святослав Михайлюк: "Очікую на свій ігровий час, мені є що доводити на паркеті”

22 жовтня розпочався новий регулярний сезон Національної баскетбольної асоціації, який триватиме до 13 квітня, після чого відбудеться плейін (15-18 квітня) та плейоф (з 19 квітня до червня).

Один з двох представників України в найсильнішій лізі світу – Святослав Михайлюк, минулого сезону став чемпіоном у складі Бостона, цей чемпіонат розпочав у складі Юти Джаз.

Команда із Солт-Лейк Сіті вкрай невдало розпочала сезон – 3 перемоги в 14 матчах. Український захисник виходив на паркет лише у 2 матчах – проти Денвера та Сакраменто, провівши на майданчику 8 хвилин у середньому, з показником корисності – (-18,5).

Наш кореспондент Кирило Стадниченко зв'язався з Михайлюком, та поцікавився про старт нового сезону, перший місяць регулярного чемпіонату, та свої почуття й враження від першого титулу чемпіона НБА.

– Що очікуєте від наступного сезону – від себе особисто й від Юти?

– З одного боку, в цьому сезоні хотілося б отримати шанс на ігровий час і довести, що я можу грати на високому рівні й разом з командою боротися за результат. Саме з такими очікуваннями підписував контракт саме з Ютою. З іншого – після завершення трансферного вікна, коли стало зрозуміло що Юта не зможе підписати ще одну зірку, у клубі було вирішено цей сезон використати як сезон "перебудови" команди для майбутнього.

Тому молоді гравці будуть отримувати багато ігрового часу. Деякі ігри я та досвідченіші гравці будемо грати, а деякі ні, особливо на старті сезону.

Uta Jazz

Ми розмовляли про це з тренерами та фронт-офісом – до цього треба з розумінням ставитися і знайти шляхи, щоб допомагати команді, як на паркеті, так і за його межами.

– Чи вже усвідомив успіх з Бостоном минулого сезону?

Boston Celtics

– Так, це був один із найкращих сезонів у моїй карʼєрі. Не всім гравцям за карʼєру вдається виграти чемпіонат НБА, і тому це дуже велике досягнення яким я дуже пишаюсь. Сподіваюсь, це не останнє чемпіонство.

– Які прогнози на новий сезон? Кого вважаєте фаворитом?

– Думаю, фаворитами є Бостон і Оклахома. Але побачимо як буде у всіх основних гравців зі здоров'ям. Сезон дуже довгий, тому всяке може статися. Але все ж таки думаю, у Бостона знову дуже високі шанси поборотися за ще одне чемпіонство.

Хто такий Святослав Михайлюк

Український баскетболіст. Народився у Черкасах у 1997 році. Вихованець місцевого баскетболу. З 2013 по 2018 роки навчався у Канзаському університеті, з якого й потрапив в НБА.

Був обраний в другому раунді драфту 2018 року під 17 піком командою Лос-Анджелес Лейкерс.

Кар'єра гравця

"Черкаські Мавпи" (2012 – 2014);

"Лос-Анджелес Лейкерс" (2018);

"Детройт Пістонс" (2018 – 2021);

"Оклахома-Сіті Тандер" (2021);

"Торонто Репторз" (2021 – 2022);

"Нью-Йорк Нікс" (2022 – 2023);

"Шарлотт Горнетс" (2023);

"Бостон Селтікс" (2023 – 2024);

"Юта Джаз" (2024 – донині).

В НБА зіграв 295 матчів. Набирає в середньому 6,2 очка за 15,7 хвилини.