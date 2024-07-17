Йшла війна між баскетболом та футболом: батько Михайлюка розповів про дитинство чемпіона НБА

Юрій Михайлюк, батько чемпіона НБА Святослава Михайлюка, думав, що його син стане футболістом.

Про це він розповів у інтерв’ю Sport-express.ua.

"Уже з перших місяців після того, як Святослав почав ходити, його іграшкою був м’яч. Окрім якого він нічого не хотів тримати у руках, йому нічого не подобалося. Ми думали, що буде футболістом.

Про баскетбол тоді навіть не задумувались. Хоч дружина й займалась ним, та навіть була в студентській баскетбольній команді.

Великої популярності в ті часи (кінець 90-х – початок 2000-х) баскетбол не мав, і коли Святославу було чотири роки – дружина відвела сина на спортивну гімнастику, яка йшла для Святослава важко. Він не любив, коли його розтягували. А баскетбол розпочався лише у школі.

Був час, коли «йшла війна» між баскетболом та футболом. Тренер шкільної футбольної команди міста просив: "Дайте Михайлюка". Тренер з баскетболу відпустив на два виїзди і хлопці виграли чемпіонат області. Син – "ігровик", добре грає у всі ігрові види спорту", – сказав Михайлюк-старший.