Михайлюк підписав контракт на 15 млн доларів з командою Західної конференції НБА

Український баскетболіст Святослав Михайлюк підписав контракт з клубом Юта Джаз.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі у соцмережі "Х".

За його інформацією, Святослав погодив договір на чотири роки із загальною зарплатою за цей період у 15 млн доларів.

Сезон 2023/2024 Михайлюк провів у складі Бостона, з яким став чемпіоном. Михайлюк у складі Селтікс відіграв 41 матч і набирав 4,0 очка за 10 хвилин на паркеті.

Українця на драфті-2018 Лейкерс обрав під №47. За кар'єру в НБА він встиг також пограти за Детройт, Оклахому, Торонто, Нью-Йорк та Шарлотт. Загалом зіграв у найсильнішій лізі світу 293 матчі.