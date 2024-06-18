Михайлюк — другий українець в історії, який виграв НБА

Захисник Бостона Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який став чемпіоном Національної баскетбольної ліги.

До цього єдиним українцем, команді якого вдавалося це зробити, був Станіслав Медведенко. Гравець є дворазовим переможцем НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс у 2001 та 2002 роках.

Нагадаємо, що Бостон переміг Даллас у фінальній серії з рахунком 4:1. Відтак Селтікс виграли 18-те чемпіонство в історії клубу та встановили новий рекорд НБА, перевершивши Лос-Анджелес Лейкерс (17 трофеїв).

Українець з прапором України відсвяткував перемогу в НБА.

Михайлюк взяв участь у трьох матчах фіналу ліги. Українець зіграв майже 15 хвилин, набравши 5 очок та 2 передачі.

Загалом, Святослав за сезон провів 42 поєдинки, у середньому грав 10 хвилин у матчі та набирав 4 очки.