Михайлюк зустрівся з українськими біженцями після матчу НБА

Баскетболіст Юти Джаз Святослав Михайлюк зустрівся після матчу НБА проти Сакраменто (101-118) з українцями, які були змушені покинути країни через повномасштабне вторгнення російської армії.

Клуб із США поділився у соціальних мережах відповідними фото та відео.

Українець поспілкувався зі своїми співвітчизниками, роздавши автографи та зробивши із ними декілька спільним знімків.

Нагадаємо, Михайлюк не брав участі у матчі із Сакраменто, просидівши всю гру на лаві.

До цього український баскетболіст зіграв проти Портленда. Святослав провів на майданчику майже 22 хвилини, за які він встиг набрати 10 очок, зробити два підбирання та одну передачу за двох втрат.