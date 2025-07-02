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Конфлікт у Лейкерс: ЛеБрону та Рівзу не подобається грати з Дончичем

Олексій Погорелов — 2 липня 2025, 18:45
Лука Дончич
Лука Дончич
НБА

У командній хімії Лос-Анджелес Лейкерс не все так добре, як може здатися на перший погляд. І все через Луку Дончича.

Про це заявив інсайдер Джон Гамбадоро.

За словами Гамбадоро, стиль гри 26-річного словенця не подобається ЛеБрону Джеймсу та Остіну Рівзу.

"ЛеБрону не подобається грати з Лукою. Рівз не любить грати з Лукою. Рівз не любить отримувати м'яч за дві секунди до кінця володіння. ЛеБрону не подобається грати з Лукою. Лейкерс збираються переключити свою увагу на побудову команди навколо Луки, а не ЛеБрона.

Отже, зараз це команда Луки. Він (Джеймс), напевно, ще гратиме, але я б не сказав, що ЛеБрон гарантовано повернеться в Лейкерс, тому що є хлопці, яким не подобається грати з Лукою", – сказав Гамбадоро.

Лука Дончич приєднався до Лейкерс в результаті обміну з Далласа на Ентоні Девіса на початку лютого цього року.

З моменту свого переходу Дончич зіграв у 28 матчах регулярного сезону, у яких набирав у середньому 28,2 очка, 8,1 підбирання та 7,5 передачі.

Нагадаємо, що Остін Рівз відмовився від пропозиції Лейкерс у вигляді максимального продовження контракту.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс вирішив скористатися опцією гравця на наступний сезон.

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