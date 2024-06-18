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Медведенко — про чемпіонство Михайлюка: Кайфуй від моменту, але не забувай про Україну

Владислав Уткін — 18 червня, 12:24
Медведенко — про чемпіонство Михайлюка: Кайфуй від моменту, але не забувай про Україну

Колишній гравець Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко прокоментував чемпіонство НБА Святослава Михайлюка у складі Бостон Селтікс.

Ексбаскетболіст опублікував пост у фейсбуці.

"Вітаю Бостон з 18-м титулом. Вітаю Святослава Михалюка з чемпіонством, бо це неймовірний результат, не дивлячись на те, що мало грав.

Багато хто не зрозуміє, скільки потрібно докласти зусиль, щоб потрапити в НБА, а ще більше зусиль потрібно, щоб залишатися в лізі. Кайфуй від моменту, кращого в житті мало.

Та не забувай про Україну, бо у тебе є унікальна можливість привернути увагу світу і зробити свій внесок в перемогу над агресором.

Вітаю Україну та українців. Ця перемога свідчить про те, що ми неймовірно талановиті — треба лише навчитись працювати в команді, обʼєднуватись і більше перемог у нас поперед", — написав Медведенко.

Нагадаємо, що Михайлюк та Медведенко єдині українські баскетболісти, які ставали чемпіонами НБА. Станіслав тріумфував із Лейкерс у 2001 та 2002 роках.

Бостон переміг Даллас у фінальній серії з рахунком 4:1. Відтак Селтікс виграли 18-те чемпіонство в історії клубу та встановили новий рекорд НБА, перевершивши Лейкерс (17 трофеїв).

NBA Станіслав Медведенко Святослав Михайлюк Бостон Селтікс

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