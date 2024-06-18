Медведенко — про чемпіонство Михайлюка: Кайфуй від моменту, але не забувай про Україну

Колишній гравець Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко прокоментував чемпіонство НБА Святослава Михайлюка у складі Бостон Селтікс.

Ексбаскетболіст опублікував пост у фейсбуці.

"Вітаю Бостон з 18-м титулом. Вітаю Святослава Михалюка з чемпіонством, бо це неймовірний результат, не дивлячись на те, що мало грав.

Багато хто не зрозуміє, скільки потрібно докласти зусиль, щоб потрапити в НБА, а ще більше зусиль потрібно, щоб залишатися в лізі. Кайфуй від моменту, кращого в житті мало.

Та не забувай про Україну, бо у тебе є унікальна можливість привернути увагу світу і зробити свій внесок в перемогу над агресором.

Вітаю Україну та українців. Ця перемога свідчить про те, що ми неймовірно талановиті — треба лише навчитись працювати в команді, обʼєднуватись і більше перемог у нас поперед", — написав Медведенко.