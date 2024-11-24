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Тренер Денвера встановив новий рекорд клубу за кількістю перемог на чолі команди

Олексій Погорелов — 24 листопада 2024, 16:41
Тренер Денвера встановив новий рекорд клубу за кількістю перемог на чолі команди
Майкл Мелоун
ClutchPoints

Тренер Денвер Наггетс Майкл Мелоун ще раз вписав своє ім'я в історію організації.

Про це повідомля ClutchPoints.

Минулої ночі чемпіони НБА 2023 року обіграли на виїзді Лейкерс з рахунком 127:102.

Для 53-річного фахівця ця перемога стала вже 433-ю на чолі команди, що зробило його тренером з найбільшою кількістю перемог в історії франшизи.

Мелоун перевершив досягнення Дага Мо, на рахунку якого 432 перемоги з Денвером у період з 1980 по 1990 рік.

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Майкл Мелоун очолив Наггетс влітку 2015 року. У 2023 році він привів команду до першого в її історії титулу чемпіона НБА.

Наразі Денвер Наггетс посідають п'яте місце на Заході, маючи баланс перемог 9-6.

Денвер НБА

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