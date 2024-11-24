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Новачок Портленда побив рекорд франшизи, який тримався 50 років

Олексій Погорелов — 24 листопада 2024, 13:40
Новачок Портленда побив рекорд франшизи, який тримався 50 років
Донован Клінген
The Rose Garden Report

Центровий Портленда Донован Клінген побив 50-річний рекорд франшизи для новачків.

Про це Трейл Блейзерз повідомили у соціальних мережах.

У грі проти Х'юстона (104:98) 20-річний бігмен зробив три блок-шоти. Він робив щонайменше один блок-шот у шістнадцяти матчах поспіль, що стало новим рекордом франшизи серед новачків.

Раніше рекорд належав легенді НБА Біллу Волтону, який у свій перший сезон в НБА (1974/75) у складі Портленда робив 1+ блок-шот у п'ятнадцяти матчах поспіль.

Клінген назбирав 19 підбирань, але не набрав жодного очка. Це зробило його першим новачком в історії ліги, який назбирав 15+ підбирань без очок.

До того ж, це найбільша кількість підбирань без набраних очок з часів Маркуса Кембі (2012 рік).

Раніше стало відомо, що ЛаМело Болл провів найрезультативніший матч у своїй кар'єрі. Проте цього все одно не вистачило, щоб його команда перемогла.

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