Новачок Портленда побив рекорд франшизи, який тримався 50 років
Центровий Портленда Донован Клінген побив 50-річний рекорд франшизи для новачків.
Про це Трейл Блейзерз повідомили у соціальних мережах.
У грі проти Х'юстона (104:98) 20-річний бігмен зробив три блок-шоти. Він робив щонайменше один блок-шот у шістнадцяти матчах поспіль, що стало новим рекордом франшизи серед новачків.
Раніше рекорд належав легенді НБА Біллу Волтону, який у свій перший сезон в НБА (1974/75) у складі Портленда робив 1+ блок-шот у п'ятнадцяти матчах поспіль.
Клінген назбирав 19 підбирань, але не набрав жодного очка. Це зробило його першим новачком в історії ліги, який назбирав 15+ підбирань без очок.
До того ж, це найбільша кількість підбирань без набраних очок з часів Маркуса Кембі (2012 рік).
Раніше стало відомо, що ЛаМело Болл провів найрезультативніший матч у своїй кар'єрі. Проте цього все одно не вистачило, щоб його команда перемогла.