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Маямі провів обмін з Індіаною

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 08:55
Маямі провів обмін з Індіаною
Томас Браянт
CBS Sports

Маямі Хіт та Індіана Пейсерс стали командами, які перші за довгий час організували обмін в НБА.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Маямі відправив в Індіану центрового Томаса Браянта.

У зворотньому напрямку від Пейсерс послідував майбутній драфт-пік другого раунду.

Індіана шукала на ринку запасного центрового після того, як втратила бігменів Айзею Джексона та Джеймса Вайзмена.

27-річний Браянт грає вже восьмий сезон в НБА, набираючи в середньому 4,1 очка та 3,2 підбирання за 11 хвилин гри в цьому році.

Нагадаємо, що останнім часом з'являються повідомлення про готовність Маямі обміняти Джиммі Батлера.

Ці повідомлення призвели до конфлікту між агентом баскетболіста на інсайдером, який наполягає на правдивості своєї інформації.

Індіана Маямі Гіт НБА

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