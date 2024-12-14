Маямі провів обмін з Індіаною

Маямі Хіт та Індіана Пейсерс стали командами, які перші за довгий час організували обмін в НБА.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Маямі відправив в Індіану центрового Томаса Браянта.

У зворотньому напрямку від Пейсерс послідував майбутній драфт-пік другого раунду.

Індіана шукала на ринку запасного центрового після того, як втратила бігменів Айзею Джексона та Джеймса Вайзмена.

27-річний Браянт грає вже восьмий сезон в НБА, набираючи в середньому 4,1 очка та 3,2 підбирання за 11 хвилин гри в цьому році.

Нагадаємо, що останнім часом з'являються повідомлення про готовність Маямі обміняти Джиммі Батлера.

Ці повідомлення призвели до конфлікту між агентом баскетболіста на інсайдером, який наполягає на правдивості своєї інформації.