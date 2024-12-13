Мені це подобається: Батлер прокоментував конфлікт між його агентом та інсайдером ESPN

Зірка Маямі Хіт Джиммі Батлер відреагував на конфлікт між його агентом Берні Лі та інсайдером ESPN Шемсом Чаранією.

Слова 35-річного форварда наводить BaskterNews.

Нещодавно Чаранія повідомив, що Маямі готовий розглянути всі пропозиції щодо обміну Батлера, а його агент вже поговорив про це з іншими командами НБА.

На це Лі відповів, звинувативши журналіста у брехні, проте Чаранія продовжив гнути свою лінію, заявивши, що його інформація на 1000% відповідає дійсності.

Батлер очікувано став на сторону свого агента, сказавши: "Я, бл*ха, обожнюю це. Мені це подобається, я за те, щоб все було так, як є. Він мій агент, але зараз ми як брати, все робимо разом, я йому співчуваю. Хоч хтось за мене заступається".

Нагадаємо, що наступного літа Джиммі Батлер може вийти на ринок вільних агентів.

Для цього Джимбомає відмовитися від опції гравця на наступний сезон, за який він має заробити 52,4 мільйона доларів.