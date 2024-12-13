Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Мені це подобається: Батлер прокоментував конфлікт між його агентом та інсайдером ESPN

Олексій Погорелов — 13 грудня 2024, 19:31
Мені це подобається: Батлер прокоментував конфлікт між його агентом та інсайдером ESPN
Джиммі Батлер
Instagram Джиммі Батлера

Зірка Маямі Хіт Джиммі Батлер відреагував на конфлікт між його агентом Берні Лі та інсайдером ESPN Шемсом Чаранією.

Слова 35-річного форварда наводить BaskterNews.

Нещодавно Чаранія повідомив, що Маямі готовий розглянути всі пропозиції щодо обміну Батлера, а його агент вже поговорив про це з іншими командами НБА.

На це Лі відповів, звинувативши журналіста у брехні, проте Чаранія продовжив гнути свою лінію, заявивши, що його інформація на 1000% відповідає дійсності.

Батлер очікувано став на сторону свого агента, сказавши: "Я, бл*ха, обожнюю це. Мені це подобається, я за те, щоб все було так, як є.

Він мій агент, але зараз ми як брати, все робимо разом, я йому співчуваю. Хоч хтось за мене заступається".

Читайте також :
Пол: Сезон у Голден Стейт був найважчим для мене, я не був щасливим

Нагадаємо, що наступного літа Джиммі Батлер може вийти на ринок вільних агентів.

Для цього Джимбомає відмовитися від опції гравця на наступний сезон, за який він має заробити 52,4 мільйона доларів.

Маямі Гіт НБА Шемс Чаранія

НБА

Арвідас Сабоніс: На відміну від мене, історія Домантаса в НБА буде довгою
Сакраменто Леня обіграв Пеліканс, Бостон здолав Детройт у регулярному чемпіонаті НБА
Дуже поважна причина: тренер Лейкерс пояснив відсутність Леброна у матчі із Портлендом
Картер та МакГрейді стали співвласниками клубу НФЛ
Кавай відновив тренування після травми

Останні новини