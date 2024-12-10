Маямі розгляне усі пропозиції щодо обміну Батлера

Маямі Хіт готові розглянути усі пропозиції, які вони отримають щодо потенційного трейду Джиммі Батлера.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Команда з Флориди погодиться на обмін, якщо його умови будуть "правильними".

Агент 35-річного форварда Берні Лі повідомив у колах ліги, що його клієнт хотів би опинитися або в одній з двох команд Техасу (Х'юстон чи Даллас) або в Голден Стейт. Джимбо народився у Х'юстоні.

Вважається, що Батлер віддає перевагу претенденту на чемпіонський титул у будь-якій угоді, але, перш за все, він віддає перевагу команді, яка може виграти прямо зараз.

Команди також поінформовані про те, що він має намір влітку відмовитися від опції гравця на 52,4 мільйона доларів, щоб вийти на ринок вільних агентів.

Цього сезону Джиммі Батлер зіграв у 17 матчах, у яких набирав у середньому 19,0 очка, 5,4 підбирання та 4,8 передачі. Маямі йде п'ятим на Сході, маючи баланс перемог 12-10.