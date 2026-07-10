Це вже вирішена справа: інсайдер назвав клуб, у якому продовжить кар'єру Леброн Джеймс

Спортивний журналіст Білл Сіммонс поділився інсайдом щодо майбутнього Леброна Джеймса.

Його слова передає ESPN.

Він заявив, що зірковий ветеран стане гравцем Клівленда. Сторони вже домовились про співпрацю, про яку найближчим часом мають оголосити.

"Бідний Голден Стейт вважав, що вони отримають Леброна та потенційно Ентоні Девіса, а тепер цілком очевидно, що їх використовували як інструмент для посилення переговорної позиції, оскільки Леброн повертається до Клівленда. Це вже вирішена справа", – сказав Сіммонс.

Зазначимо, що в минулому сезоні "Король Джеймс" набирав у середньому 20,9 очка, робив 6,1 підбирання та 7,2 передачі за матч у складі Лейкерс. Він оголосив, що залишає клуб наприкінці червня.

Леброн грав за Клівленд у 2003-2010 та 2014-2018 роках. Він вигравав чемпіонство з "Кавальєрс" у кампанії-2015/16.