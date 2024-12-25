Каррі: Обличчя ЛеБрона завжди в твоїй голові, бо розумієш, що маєш його перемогти

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі розповів, наскільки важливим для нього є протистояння з ЛеБроном Джеймсом, який зараз виступає за Лейкерс.

Слова 36-річного розігруючого наводить ClutchPoints.

"Під час тренувань у міжсезоння його обличчя (ЛеБрона) постійно в твоїй голові. Ти думаєш про те, кого тобі доведеться перемогти, щоб досягти кінцевої мети", – сказав "Шеф".

Каррі та Джеймс (у складі Клівленда) чотири рази протистояли один одному у Фіналі НБА.

Тричі цю дуель виграв "воїн", а в 2016 році ЛеБрон з одноклубниками видали історичний камбек, відігравшись у фінальній серії з рахунку 1-3.

Нагадаємо, що цієї ночі в межах Різдвяного матчу зіграють Голден Стейт та Лейкерс. Цей поєдинок розпочнеться о 03:00 за київським часом.

Раніше одноклубник Стефа Каррі Джонатан Кумінга натякнув, що він має міцний психологічний стан, яким володіють далеко не всі баскетболісти.