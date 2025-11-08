Українська правда
Маямі Хіт встановив рекорд за кількістю набраних очок в межах однієї чверті

Володимир Максименко — 8 листопада 2025, 13:15
Маямі Хіт встановив рекорд франшизи
Маямі Хіт

Маямі Хіт у матчі Кубку НБА встановив новий рекорд франшизи за кількістю очок, набраних у межах однієї чверті. 

Про це повідомляє ESPN.

Першу чверть гри проти Шарлотт команда виграла з рахунком 53:33, що стало рекордним показником для клубу. Також цікаво, що загалом це другий показник серед клубів НБА саме у першій 12-хвилинці. Рекорд належить Голден Стейт – 55 очок.

Якщо брати у розрахунок будь-яку частину гри, то 53 пункти від Хіт – дев'ятий показник серед усіх команд НБА.

Нагадаємо, сам матч Маямі виграв із рахунком 126:108 – відеоогляд гри доступний на сайті "Чемпіон". 

Раніше повідомлялось, що будинок головного тренера Хіт згорів унаслідок масштабної пожежі.

