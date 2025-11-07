Головний тренер Маямі та збірної США втратив дім в результаті масштабної пожежі

Будинок, що належить тренеру команди Маямі Хіт Еріку Споельстрі в Корал-Ґейблз, штат Флорида, зазнав значних пошкоджень внаслідок пожежі.

Про це повідомляє The Athletic.

Повідомлення про пожежу надійшло 6 листопада о 04:36 ранку. На місце події прибуло понад 20 рятувальних підрозділів, які виявили дві будівлі на території, охоплені вогнем. Пізніше пожежу було підвищено до рівня другої тривоги, яку згодом загасили. У цей момент Споельстра був у літаку, після якого він прибув на місце події.

На відео, опублікованому флоридським телеканалом WPLG Local 10, чоловік, якого телеканал ідентифікував як Споельстру, зображений біля будинку, як він спостерігає за пожежею, поклавши руки на голову.

На момент пожежі в будинку нікого не було, постраждалих немає. Причину пожежі продовжують з'ясовувати. У деяких випадках ці дослідження можуть тривати тижні.

"Ми раді дізнатися, що ніхто не постраждав у пожежі в резиденції тренера Споельстри. Наші думки, молитви та підтримка з Еріком та його родиною в цей час", – йдеться у заяві Маямі Хіт.

Зазначається, що 55-річний американець придбав цей будинок з п'ятьма спальнями та шістьма ванними кімнатами у грудні 2023 року. Проте дім був повністю зруйнований пожежою.

Erik Spoelstra’s house has been completely destroyed by the fire 💔



pic.twitter.com/CR8ApxVOg3 — NBACentral (@TheDunkCentral) November 6, 2025

Після восьми стартових матчів нового регулярного сезону НБА Маямі Хіт під керівництвом Еріка Споельстри посідають сьоме місце на Сході, маючи баланс перемог 4-4.

Нагадаємо, що минулого місяця Еріка Споельстру призначили новим головним тренером збірної США.