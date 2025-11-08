Кубок НБА: Денвер розгромив Голден Стейт, Міннесота знищила Юту, Оклахома не залишила шансів Сакраменто

В ніч з 7 на 8 листопада відбулися 10 матчів у межах Кубку НБА, які також пішли в залік регулярного сезону.

Зазначимо, що відбулося одразу декілька розгромів. Власне, у першій же грі Клівленд не залишив шансів Вашингтону. Також Голден Стейт Воріорз без Стефена Каррі програли Денверу, а Оклахома не відчула спротиву Сакраменто.

Окремої уваги вартий ще один матч з розгромним рахунком. Міннесота з чудовим перформансом від Антоні Едвардса знищила Юту Святослава Михайлюка. Українець відіграв понад 18 хвилин, набрав 6 очок, 2 підбирання та 2 передачі.

В інших матчах Орландо обіграв Бостон, Торонто здолало Атланту, Детройт виграв у Брукліна, Сан-Антоніо виявився сильнішим за Х'юстон, Шарлот програв Маямі, Даллас поступився Мемфісу, а Мілуокі переміг Чикаго.

Кубок НБА

8 листопада

Вашингтон – Клівленд 114:148 (26:39, 33:37, 27:33, 28:39)

Орландо – Бостон 123:110 (38:25, 21:26, 25:29, 39:30)

Атланта – Торонто 97:109 (26:26, 27:18, 24:29, 20:36)

Бруклін – Детройт 107:125 (29:27, 26:33, 19:34, 33:31)

Сан-Антоніо – Х'юстон 121:110 (23:25, 28:25, 35:32, 35:28)

Маямі – Шарлот 126:108 (53:33, 19:36, 22:19, 32:20)

Мемфіс – Даллас 118:104 (34:24, 40:27, 28:29, 16:24)

Мілуокі – Чикаго 126:110 (23:25, 30:27, 32:28, 41:30)

Міннесота – Юта 137:97 (43:15, 36:30, 25:22, 33:30)

Денвер – Голден Стейт 129:104 (32:21, 34:28, 33:28, 30:27)

Сакраменто – Оклахома 101:132 (32:30, 24:40, 27:28, 18:34)

Нагадаємо, нещодавно Святослав Михайлюк побив власний рекорд результативності у матчі Юти проти Детройта.