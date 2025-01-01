Батлер: Чи хочу я залишитися в Маямі? Хороше питання

Зірковий форвард Маямі Хіт Джиммі Батлер відповів на питання репортерів, чи хоче він залишитися у клубі з Флориди, незважаючи на всі чутки про його потенційний обмін.

Слова 35-річного гравця наводить The Athletic.

"Це хороше питання. Хто знає? Я не знаю, але зараз я тут, тому я збираюся отримати максимум від цього, і я збираюся змагатися, і я збираюся перемагати. Це все, що у мене є. Занадто багато розмов, багато шуму, до якого я спокійно ставлюся. Мені це подобається. Я процвітаю в цьому. Але це змушує всіх вас задаватися питанням", – сказав Джимбо.

Коментарі Батлера з'явилися менш ніж через тиждень після того, як президент Маямі Пет Райлі зробив незвичайний крок.

Клуб опублікував його заяву, в якій Райлі оголосив, що організація не збирається обмінювати Батлера. Джиммі попросили прокоментувати цю заяву.

"Я не знаю. Побачимо. Тільки час покаже. Я не можу сказати вам, що станеться завтра. Я ціную цю заяву, але це все ж таки бізнес, я знаю, на що він здатен. Я не буду ображатися в будь-якому випадку".

Цього сезону Джиммі Батлер взяв участь у 20 матчах, у яких набирав у середньому 18,5 очка, 5,8 підбирання та 4,9 передачі. Маямі йде сьомим на Сході, маючи баланс перемог 16-14.