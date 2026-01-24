Українська правда
Колишнього співробітника клубу НБА засудили до трьох років ув'язнення

Володимир Максименко — 24 січня 2026, 08:26
Колишнього співробітника Маямі Хіт та служби безпеки НБА засудили до трьох років ув'язнення та призначили солідний штраф.

Про це повідомили у ESPN.

Чоловіка визнали винним у крадіжці цінних ігрових форм та інших спортивних сувенірів у часи роботи в Маямі.

Згідно з постановою суду, 62-річний Маркос Томас Перес отримав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та штраф у розмірі 1,9 млн доларів.

Зазначається, що обвинувачений є ветераном поліції Маямі, де працював протягом 25 років. У структурі Хіт він перебував у період з 2016 по 2021 рік, а останні три роки був у складі служби безпеки НБА.

За даними прокурора, Перес вкрав понад 400 ігрових майок та інших цінних речей, реалізувавши їх через сервіси онлайн-продажу товарів. Відомо, що за майку Леброна Джеймса з фіналу НБА він отримав близько 100 тисяч доларів. Згодом її ж продали через аукціон Sotheby's за 3,7 млн доларів.

Раніше повідомлялось, що поліція Маямі видала ордер на арешт чемпіона світу з боксу Джервонти Девіса.

