Визначилися склади команд на Матч усіх зірок НБА 2025
Визначилися стартові склади та списки резервістів на Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації 2025 року.
Про це повідомила пресслужба НБА.
У стартові склади від Західної конференції потрапили: Стеф Каррі (Голден Стейт), Леброн Джеймс (Лейкерс), Шай Гілджес-Александер (Оклахома), Кевін Дюрант (Фінікс), Нікола Йокич (Денвер).
Резервісти: Ентоні Девіс (Лейкерс), Ентоні Едвардс (Міннесота), Джеймс Харден (Кліпперс), Джарен Джексон (Мемфіс), Альперен Шенгюн (Х'юстон), Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо), Джейлен Вільямс (Оклахома).
Стартовий склад від Східної конференції: Янніс Адетокумбо (Мілвокі), Джейлен Брансон (Нікс), Карл-Ентоні Таунс (Нікс), Донован Мітчелл (Клівленд), Джейсон Тейтум (Бостон).
Резервісти: Джейлен Браун (Бостон), Кейд Каннінгем (Детройт), Даріус Гарленд (Клівленд) Тайлер Гірро (Маямі), Деміан Ліллард (Мілвокі), Еван Моблі (Клівленд), Паскаль Сіакам (Індіана).
Зазначимо, що склади можуть змінитися, якщо хтось із гравців отримає травму.
Із зіркових баскетболістів запрошення (вболівальники + голосування тренерів + голосування журналістів) не отримали Лука Дончич (Даллас), Кайрі Ірвінг (Даллас), Девін Букер (Фінікс), Трей Янг (Атланта), Бем Адебайо (Маямі), Домантас Сабоніс (Сакраменто).
Матч усіх Зірок пройде у Сан-Франциско 16 лютого.