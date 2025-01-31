Визначилися склади команд на Матч усіх зірок НБА 2025

Визначилися стартові склади та списки резервістів на Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації 2025 року.

Про це повідомила пресслужба НБА.

У стартові склади від Західної конференції потрапили: Стеф Каррі (Голден Стейт), Леброн Джеймс (Лейкерс), Шай Гілджес-Александер (Оклахома), Кевін Дюрант (Фінікс), Нікола Йокич (Денвер).

Резервісти: Ентоні Девіс (Лейкерс), Ентоні Едвардс (Міннесота), Джеймс Харден (Кліпперс), Джарен Джексон (Мемфіс), Альперен Шенгюн (Х'юстон), Віктор Вембаньяма (Сан-Антоніо), Джейлен Вільямс (Оклахома).

Стартовий склад від Східної конференції: Янніс Адетокумбо (Мілвокі), Джейлен Брансон (Нікс), Карл-Ентоні Таунс (Нікс), Донован Мітчелл (Клівленд), Джейсон Тейтум (Бостон).

Резервісти: Джейлен Браун (Бостон), Кейд Каннінгем (Детройт), Даріус Гарленд (Клівленд) Тайлер Гірро (Маямі), Деміан Ліллард (Мілвокі), Еван Моблі (Клівленд), Паскаль Сіакам (Індіана).

⭐️ The 2025 NBA All-Stars ⭐️ pic.twitter.com/ivUSKhcfuq — NBA Communications (@NBAPR) January 31, 2025

Зазначимо, що склади можуть змінитися, якщо хтось із гравців отримає травму.

Із зіркових баскетболістів запрошення (вболівальники + голосування тренерів + голосування журналістів) не отримали Лука Дончич (Даллас), Кайрі Ірвінг (Даллас), Девін Букер (Фінікс), Трей Янг (Атланта), Бем Адебайо (Маямі), Домантас Сабоніс (Сакраменто).

Матч усіх Зірок пройде у Сан-Франциско 16 лютого.