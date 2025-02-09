Батлер – про обмін в Голден Стейт: Радий залишити все позаду та грати за топову організацію

Новачок Голден Стейт Джиммі Батлер прокоментував свій успішний дебют за нову команду, до якої він приєднався незадовго до дедлайну обмінів НБА.

Слова 35-річного форварда наводить BasketNews.

Повідомлялося, що Батлер наклав вето на кілька варіантів трейду, віддаючи перевагу Фініксу, але в підсумку опинився у складі "воїнів". Незважаючи на те, що обмін відбувся на пізній стадії, баскетболіст не був заскочений зненацька.

"Я знав, що кудись перейду, хоч навіть якщо вони відправлять мене у Фламенго в Бразилії. Але я радий, що опинився тут. Я вдячний, що маю можливість грати в баскетбол за таку топову організацію, як ця. Я хочу залишити все позаду і зосередитися на сьогоденні та рухатися вперед. Але я не маю нічого поганого сказати про них (Маямі Хіт). Я вдячний за проведений там час", – сказав Батлер.

У своєму першому матчі за Голден Стейт, який минулої ночі обіграв Чикаго (132:111), Батлер набрав 25 очок, 2 підбирання та 4 передачі.

Нагадаємо, що вночі також з'явилася інформація про скасування обміну між Лейкерс та Шарлотт, в результаті чого Лос-Анджелес не зміг отримати центрового.