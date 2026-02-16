Українська правда
Визначився переможець Матчу всіх зірок НБА

Денис Іваненко — 16 лютого 2026, 07:36
У ніч із 15 на 16 лютого відбувся фінал Матчу зірок НБА-2026.

Цього року така зустріч уперше за довгий час відбулася не у традиційному форматі "Схід проти Заходу". 24 обраних гравців було розділено на три колективи: дві збірні США й одна міжнародна команда, які провели мінітурнір.

Вони зіграли між собою по одному матчу, який складався одну чверть. За їх результатами, у фінал вийшли "США-зорі" та "США-смуги" 

Збірна світу посіла підсумкове третє місце в цьому змаганні. У фіналі ж "зоряні" впевнено обіграли колектив "смугастих" з рахунком 47:21.

Відеоогляд фінального матчу всіх зірок НБА

У складі переможців найбільшою результативністю відзначився захисник Тайріз Максі, який набрав дев'ять очок і зробив два підбирання й один асист. Його партнер по команді захисник Ентоні Едвардс завершив зустріч із вісьмома очками.

Нагадаємо, що напередодні зіркові баскетболісти провели конкурс данків і 3-очкових. Переможцями стали Кешад Джонсон і Деміан Ліллард відповідно.

