Джонсон виграв конкурс данків, Ліллард втретє став переможцем триочкових на Матчі всіх зірок НБА

У ніч на 15 лютого відбулися конкурси данків та триочкових кидків на Матчі всіх зірок Національної баскетбольної ліги.

Гравець Маямі Кешад Джонсон став переможцем конкурсу данків, у фінальному раунді він обійшов Картера Браянта.

Також участь у конкурсі взяли Джексон Хейз з Лейкерс та Джейс Річардсон з Орландо.

Перемогу в конкурсі триочкових здобув гравець Портленда Деміан Ліллард, який набрав 29 очок. Для нього це третя перемога за чотири останні роки.

У фінальному раунді він обійшов Девіна Букера з Фінікса (27 очок) і Кона Кнюппеля з Шарлотт (17).

Зазначимо, що чинний переможець Тайлер Херро участі не брав.

Напередодні НБА оприлюднила повний список учасників ювілейного, 75-го Матчу всіх зірок, який відбудеться 15 лютого в Інглвуді.