Визначились останні учасники раунду плейоф у НБА: всі пари
НБА 18 квітня
У ніч із 17 на 18 квітня відбулись матчі раунду плейін Національної баскетбольної асоціації.
На кону стояли дві останні путівки у плейоф. За них боролись Орландо з Шарлот і Фінікс із Голден Стейт.
В цих протистояннях переможці забезпечили собі гандикап задовго до фінальної сирени. В обох поєдинках упевнені перемоги здобули господарі.
НБА – раунд плейін
Орландо – Шарлот 121:90 (38:16, 30:21, 34:34, 19:19)
Фінікс – Голден Стейт 111:96 (33:15, 17:30, 28:24, 33:27)
Після цих матчів повністю сформувались усі пари раунду плейоф.
Захід:
- Оклагома – Фінікс
- Сан-Антоніо – Портленд
- Денвер – Міннесота
- Лейкерс – Г'юстон
Схід:
- Детройт – Орландо
- Бостон – Філадельфія
- Нью-Йорк – Торонто
- Клівленд – Атланта
