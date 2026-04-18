Визначились останні учасники раунду плейоф у НБА: всі пари

У ніч із 17 на 18 квітня відбулись матчі раунду плейін Національної баскетбольної асоціації.

На кону стояли дві останні путівки у плейоф. За них боролись Орландо з Шарлот і Фінікс із Голден Стейт.

В цих протистояннях переможці забезпечили собі гандикап задовго до фінальної сирени. В обох поєдинках упевнені перемоги здобули господарі.

НБА – раунд плейін

18 квітня

Орландо – Шарлот 121:90 (38:16, 30:21, 34:34, 19:19)

Фінікс – Голден Стейт 111:96 (33:15, 17:30, 28:24, 33:27)

Після цих матчів повністю сформувались усі пари раунду плейоф.

Захід:

Оклагома – Фінікс

Сан-Антоніо – Портленд

Денвер – Міннесота

Лейкерс – Г'юстон

Схід:

Детройт – Орландо

Бостон – Філадельфія

Нью-Йорк – Торонто

Клівленд – Атланта

