Визначились останні учасники раунду плейоф у НБА: всі пари

Денис Іваненко — 18 квітня 2026, 08:32
У ніч із 17 на 18 квітня відбулись матчі раунду плейін Національної баскетбольної асоціації.

На кону стояли дві останні путівки у плейоф. За них боролись Орландо з Шарлот і Фінікс із Голден Стейт.

В цих протистояннях переможці забезпечили собі гандикап задовго до фінальної сирени. В обох поєдинках упевнені перемоги здобули господарі.

НБА – раунд плейін
18 квітня

Орландо – Шарлот 121:90 (38:16, 30:21, 34:34, 19:19)

Фінікс – Голден Стейт 111:96 (33:15, 17:30, 28:24, 33:27)

Після цих матчів повністю сформувались усі пари раунду плейоф.

Захід:

  • Оклагома – Фінікс
  • Сан-Антоніо – Портленд
  • Денвер – Міннесота
  • Лейкерс – Г'юстон

Схід:

  • Детройт – Орландо
  • Бостон – Філадельфія
  • Нью-Йорк – Торонто
  • Клівленд – Атланта

Нагадаємо, що раніше Нікола Йокич переписав історію НБА. Він встановив рекорд регулярного чемпіонату.

Читайте також :
Голден Стейт установив абсолютний рекорд НБА у матчах раунду плейін
NBA

NBA

Голден Стейт установив абсолютний рекорд НБА у матчах раунду плейін
Йокич переписав історію НБА, встановивши рекорд регулярного чемпіонату
Шульга вперше в кар'єрі зіграв в основній п'ятірці Бостона, провівши рекордний час у матчі НБА
Стали відомі всі пари плейіну та сітка плейоф НБА
Перемоги Бостона з Шульгою та Лейкерс, поразка Оклагоми в останньому турі регулярного чемпіонату НБА

