Дніпро з рекордом сезону розгромив Ніко-Баскет у Суперлізі

У неділю, 15 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому чинний чемпіон Дніпро приймав миколаївський Ніко-Баскет.

Перша чверть поєдинку порадувала вболівальників надзвичайною результативністю. Підопічні Володимира Коваля набрали 39 очок, встановивши рекорд сезону. Баскетболісти з Миколаєва набрали за першу 10-хвилинку 24 очок.

Друга чверть пройшла в рівній боротьбі та була не менш результативною. Ніко-Баскет з різницею у два очка поступився дніпрянам.

У другій половині зустрічі Дніпро збільшив перевагу, завдяки серії дальніх кидків від Горобченка та Бондарчука.

У підсумку Дніпро здобув вражаючу перемогу з рахунком 119:83. У поточному сезоні чемпіонату ще жодна з команд не набирала 119 очок.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

15 лютого

Дніпро – Ніко-Баскет 119:83 (39:24, 29:27, 24:17, 27:15)

Нагадаємо, напередодні Харківські Соколи переграли Говерлу, а Київ-Баскет переміг Рівне.