Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дніпро з рекордом сезону розгромив Ніко-Баскет у Суперлізі

Сергій Шаховець — 15 лютого 2026, 18:32
Дніпро з рекордом сезону розгромив Ніко-Баскет у Суперлізі
Федерація баскетболу України

У неділю, 15 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому чинний чемпіон Дніпро приймав миколаївський Ніко-Баскет.

Перша чверть поєдинку порадувала вболівальників надзвичайною результативністю. Підопічні Володимира Коваля набрали 39 очок, встановивши рекорд сезону. Баскетболісти з Миколаєва набрали за першу 10-хвилинку 24 очок.

Друга чверть пройшла в рівній боротьбі та була не менш результативною. Ніко-Баскет з різницею у два очка поступився дніпрянам.

У другій половині зустрічі Дніпро збільшив перевагу, завдяки серії дальніх кидків від Горобченка та Бондарчука.

У підсумку Дніпро здобув вражаючу перемогу з рахунком 119:83. У поточному сезоні чемпіонату ще жодна з команд не набирала 119 очок.

Суперліга – Регулярний чемпіонат
15 лютого

Дніпро – Ніко-Баскет 119:83 (39:24, 29:27, 24:17, 27:15)

Нагадаємо, напередодні Харківські Соколи переграли Говерлу, а Київ-Баскет переміг Рівне.

БК Дніпро Суперліга Ніко-Баскет

БК Дніпро

Суперліга перенесла на інші дати матчі Запоріжжя – Черкаські Мавпи та Дніпро – Харківські Соколи
Київ-Баскет дотис Ніко-Баскет, Кривбас переміг Рівне у Суперлізі
Дніпро розтрощив Черкаські Мавпи, Кривбас здолав Київ-Баскет у Суперлізі
Сплю під кількома ковдрами, – центровий Загреба розповів, як виживає у Дніпрі
Закрили поразку від Київ-Баскета: Дніпро розтрощив Рівне у Суперлізі

Останні новини