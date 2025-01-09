Матч Лос-Анджелеса перенесли через лісові пожежі, Вашингтон дотис Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ
У межах регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги сезону-2024/2025 відбулися три матчі.
Зазначимо, що на сьогодні був запланований ще поєдинок між Лос-Анджелесом та Калгарі, однак через лісові пожежі в штаті Калфорнія зустріч перенесли.
Відкривав ігровий день Вашингтон, що приймав Ванкувер. Господарі зуміли здобути перемогу лише в овертаймі.
Пізніше Чикаго виявився сильнішим за Колорадо, Флорида впевнено обіграла Юту.
НХЛ – регулярний сезон
9 січня
9 січня
Вашингтон – Ванкувер 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Чикаго – Колорадо 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Юта – Флорида 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Нагадаємо, що легенда НХЛ та світового хокею Яромир Ягр знову оновив власний рекорд у матчі чемпіонату Чехії.