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Матч Лос-Анджелеса перенесли через лісові пожежі, Вашингтон дотис Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 9 січня 2025, 08:21
Матч Лос-Анджелеса перенесли через лісові пожежі, Вашингтон дотис Ванкувер у регулярному чемпіонаті НХЛ

У межах регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги сезону-2024/2025 відбулися три матчі.

Зазначимо, що на сьогодні був запланований ще поєдинок між Лос-Анджелесом та Калгарі, однак через лісові пожежі в штаті Калфорнія зустріч перенесли.

Відкривав ігровий день Вашингтон, що приймав Ванкувер. Господарі зуміли здобути перемогу лише в овертаймі.

Пізніше Чикаго виявився сильнішим за Колорадо, Флорида впевнено обіграла Юту.

НХЛ – регулярний сезон
9 січня

Вашингтон – Ванкувер 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Чикаго – Колорадо 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Юта – Флорида 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Нагадаємо, що легенда НХЛ та світового хокею Яромир Ягр знову оновив власний рекорд у матчі чемпіонату Чехії.

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