Максим Кличко: Знаю, що моє прізвище особливе у світі спорту

Гравець молодіжної команди Монако Максим Кличко розповів, як ставиться до боксу, у якому його батько Віталій досяг значних світових успіхів.

Слова баскетболіста наводить BeBasket.

"Бокс ніколи не був моїм хоббі. Після карантину та пандемії я просто хотів побути на вулиці, десь на майданчику або у парку. Так я відкрив для себе пристрасть до баскетболу", – розповів Кличко.

Окрім того, син видатного спортсмена прокоментував важливість свого прізвища у суспільстві.

"Я знаю та розумію, що моє прізвище має особливе місце у світі спорту. Для мене велика честь його носити. Дуже сподіваюсь, що одного разу зможу йому відповідати", – резюмував Кличко.

Зазначимо, що напередодні Максим зіграв за Монако та допоміг команді переграти Роанн.

Окрім того, Кличко-молодший потрапив до заявки збірної України U-20 на Євробаскет-2025.