Ковляр набрав 18 очок у матчі півфінальної серії чемпіонату Литви

В останньому турі регулярного чемпіонату Іспанії Ховентуд з Артемом Пустовим у складі переграв Унікаху.

Український баскетболіст провів на паркеті 24 хвилини, за які набрав 10 очок, зібрав три підбирання та виконав одне перехоплення.

В Литві в першому матчі півфінальної серії Літкабеліс програв Рітасу – 82:86. Олександр Ковляр зіграв 32 хвилини, набрав 18 очок, записав на свій рахунок дві передачі та два підбирання.

В молодіжному чемпіонаті Франції стартував Фінал восьми – Монако U-21 в першому раунді переміг Роанн з рахунком 88:68, пробившись до півфіналу. Максим Кличко провів на майданчику 11 хвилин, набрав 4 очка та виконав чотири підбирання.

Напередодні Артема Пустового було визнано найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії.