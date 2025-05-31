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Ковляр набрав 18 очок у матчі півфінальної серії чемпіонату Литви

Володимир Максименко — 31 травня 2025, 10:11
Ковляр набрав 18 очок у матчі півфінальної серії чемпіонату Литви
Олександр Ковляр
ФБУ

В останньому турі регулярного чемпіонату Іспанії Ховентуд з Артемом Пустовим у складі переграв Унікаху.

Український баскетболіст провів на паркеті 24 хвилини, за які набрав 10 очок, зібрав три підбирання та виконав одне перехоплення.

В Литві в першому матчі півфінальної серії Літкабеліс програв Рітасу – 82:86. Олександр Ковляр зіграв 32 хвилини, набрав 18 очок, записав на свій рахунок дві передачі та два підбирання.

В молодіжному чемпіонаті Франції стартував Фінал восьми – Монако U-21 в першому раунді переміг Роанн з рахунком 88:68, пробившись до півфіналу. Максим Кличко провів на майданчику 11 хвилин, набрав 4 очка та виконав чотири підбирання.

Напередодні Артема Пустового було визнано найкращим гравцем туру в чемпіонаті Іспанії.

ФБУ Артем Пустовий Олександр Ковляр Максим Кличко

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