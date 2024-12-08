У компанію до Банкеро: ще одна зірка Орландо вибула на невизначений термін через травму живота
Франц Вагнер
Instagram Франца Вагнера
Форвард Орландо Меджик Франц Вагнер пропустить невизначену кількість часу через розрив правого косого м'яза живота.
Про це повідомляє ESPN.
23-річний німець травмувався у грі з Філадельфією (94:102). За інформацією джерела, баскетболіст пройде повторне обстеження через місяць.
Команда заявила, що його повернення залежатиме від того, як він реагуватиме на лікування.
Цікаво, що через цю ж травму місяць тому вибула головна зірка команди Паоло Банкеро, який досі продовжує бути поза грою.
Але навіть без нього команда під керівництвом Джамала Мослі примудряється займати третє місце у таблиці Східної конференції, вигравши 16 з 25 матчів.
Цього сезону Франц Вагнер демонструє неабиякий прогрес, набираючи 24,4 очка, 5,6 підбирання та 5,7 передачі за гру.