У компанію до Банкеро: ще одна зірка Орландо вибула на невизначений термін через травму живота

Форвард Орландо Меджик Франц Вагнер пропустить невизначену кількість часу через розрив правого косого м'яза живота.

Про це повідомляє ESPN.

23-річний німець травмувався у грі з Філадельфією (94:102). За інформацією джерела, баскетболіст пройде повторне обстеження через місяць.

Команда заявила, що його повернення залежатиме від того, як він реагуватиме на лікування.

Читайте також : НБА повернеться у Китай уперше з 2019 року

Цікаво, що через цю ж травму місяць тому вибула головна зірка команди Паоло Банкеро, який досі продовжує бути поза грою.

Але навіть без нього команда під керівництвом Джамала Мослі примудряється займати третє місце у таблиці Східної конференції, вигравши 16 з 25 матчів.

Цього сезону Франц Вагнер демонструє неабиякий прогрес, набираючи 24,4 очка, 5,6 підбирання та 5,7 передачі за гру.