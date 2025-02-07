Сіммонс домовляється з Брукліном про викуп контракту – вже є претенденти на гравця
Свінгмен Бруклін Нетс Бен Сіммонс працює разом з організацією над викупом його контракту, в результаті чого баскетболіст отримає статус вільного агента.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
Сторони зійшлися у думці, що їхня співпраця не виправдала очікувань. Тому вони планують достроково її перервати.
За інформацією джерела, після цього 28-річний гравець планує зустрітися з командами, які претендують на його підписання. Цими командами є Кліпперс та Клівленд.
Сіммонс провів у Брукліні останні три роки після того, як він перейшов з Філадельфії у межах трейду Джеймса Хардена.
За три роки у складі Нетс Сіммонс провів 90 матчів, у яких набирав у середньому 6,5 очка, 6,2 підбирання та 6,3 передачі.
Нинішній сезон став для нього останнім за чинним контрактом. За цю кампанію Бен мав би отримати 40,3 мільйона доларів.
Нагадаємо, що вчора в НБА пройшов дедлайн обмінів, у результаті якого центровий збірної України Олексій Лень повернувся до своєї колишньої команди.