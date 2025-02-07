Сіммонс домовляється з Брукліном про викуп контракту – вже є претенденти на гравця

Свінгмен Бруклін Нетс Бен Сіммонс працює разом з організацією над викупом його контракту, в результаті чого баскетболіст отримає статус вільного агента.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Сторони зійшлися у думці, що їхня співпраця не виправдала очікувань. Тому вони планують достроково її перервати.

За інформацією джерела, після цього 28-річний гравець планує зустрітися з командами, які претендують на його підписання. Цими командами є Кліпперс та Клівленд.

Ben Simmons is finalizing a contract buyout with the Brooklyn Nets to become a free agent, sources tell me and @WindhorstESPN. Simmons will meet with the Cavaliers and Clippers starting Friday as he decides his next home. pic.twitter.com/guz2MhmJ5A — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2025

Сіммонс провів у Брукліні останні три роки після того, як він перейшов з Філадельфії у межах трейду Джеймса Хардена.

За три роки у складі Нетс Сіммонс провів 90 матчів, у яких набирав у середньому 6,5 очка, 6,2 підбирання та 6,3 передачі.

Нинішній сезон став для нього останнім за чинним контрактом. За цю кампанію Бен мав би отримати 40,3 мільйона доларів.

Нагадаємо, що вчора в НБА пройшов дедлайн обмінів, у результаті якого центровий збірної України Олексій Лень повернувся до своєї колишньої команди.