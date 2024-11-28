Трохи захопився: триразовий найкращий шостий гравець НБА п'яним грав у регулярці

Триразовий найкращий шостий гравець НБА Лу Вільямс розповів історію, як він у стані алкогольного сп'яніння зіграв у матчі регулярного сезону.

Про цей випадок кколишній баскетболіст розповів під час шоу "The Underground Lounge".

Історія відбулася, коли Вільямс виступав у складі Кліпперс. Команда з Лос-Анджелеса поїхала на гру проти Нью-Йорка.

"Одного разу у нас була гра в Нью-Йорку. Там я завжди ходжу до маленького лаунжу, маленької кальянної, випиваю пару напоїв. Тієї конкретної ночі я вже збирався йти звідти. Я не знаю, що сталося. Увійшла хвиля жінок, штук 40, просто звідусіль. Я трохи захопився. Я подумав: "Чорт". І тут увімкнувся мій професіоналізм. Я подумав, що мені потрібно трохи кокосової води. Тож мені довелося прийняти ділове рішення. Або я виглядатиму тут п'яним, або скажу комусь правду і сяду, бл*ха, на місце, а з відстороненням розберуся пізніше", – сказав Лу.

"Одного разу у нас була гра в Нью-Йорку. Там я завжди ходжу до маленького лаунжу, маленької кальянної, випиваю пару напоїв. Тієї конкретної ночі я вже збирався йти звідти. Я не знаю, що сталося. Увійшла хвиля жінок, штук 40, просто звідусіль. Я трохи захопився.

Я подумав: "Чорт". І тут увімкнувся мій професіоналізм. Я подумав, що мені потрібно трохи кокосової води. Тож мені довелося прийняти ділове рішення. Або я виглядатиму тут п'яним, або скажу комусь правду і сяду, бл*ха, на місце, а з відстороненням розберуся пізніше", – сказав Лу.

Далі 38-річний захисник зізнався тодішньому головному тренеру ЛАК Доку Ріверсу, у якому він стані.

"Я підійшов до тренера й сказав: "Док, я скажу тобі правду". У нас з Доком були такі стосунки. Я кажу: "Док, скажу тобі правду, я п'яний як чорт. Я в сраці. Я зайшов занадто далеко. Вибач. Я не думаю, що зможу вийти на майданчик".

Вільямс думав, що пропустить гру, але Ріверс все одно вирішив його випустити.

"Ти гратимеш усю другу чверть, тому що мені потрібно, щоб ти добряче попотів. Тому що ти мені знадобишся в четвертій чверті", – пригадав Вільямс слова Ріверса.

У тій четвертій чверті Лу Вільямс закинув 15 очок та привів Кліпперс до перемоги.

Вільямс виступав за Лос-Анджелес Кліпперс з 2017 по 2021 рік. За цей період він двічі визнавався найкращим шостим гравцем НБА.

Свою першу нагороду баскетболіст виграв у 2015 році за свої виступи у складі Торонто Репторс.

Раніше з'явилася інформація, що гравець Лейкерс Д'Анджело Расселл дійсно може отримати можливість представляти Литву на міжнародній арені.