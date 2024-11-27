Це було сюрреалістично: Каррі назвав свій найкращий триочковий кидок у кар'єрі

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі вважає, що його найкращим триочковим влучанням є восьмий та останній дальній кидок у фіналі Олімпіади-2024 проти Франції (98:87).

Слова "Шефа" наводить BasketNews.

"Він займає перше місце з багатьох причин. Просто тому, що це така стадія, яка є однією грою, грою за Золоту медаль. Це був кінець серії з чотирьох триочкових кидків, які досі здаються мені дуже сюрреалістичними. Враховуючи той факт на цьому етапі моєї кар'єри, що раніше я не грав на Олімпійських іграх", – сказав Каррі.

Стеф закинув свій, ставший вже культовим, триочковий наприкінці матчу за рахунку 93:87 на користь американців. Йому не змогли завадити Ніколя Батюм та Еван Фурньє, які намагалися заблокувати його кидок.

Wow... Ce shoot de Curry pour doucher les espoirs des Bleus 😦#Paris2024 pic.twitter.com/P7wtY5t3Ef — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 10, 2024

Каррі поставив це влучання на перше місце, але він визнав, що його переможний кидок в овертаймі матчу проти Оклахоми у 2016 році був складніший.

"З точки зору шутера, я думаю, що кидок проти Оклахоми був трохи складнішим через дистанцію. І, чесно кажучи, в моїй голові немає жодних думок щодо жодного з цих кидків – просто вийти на позицію та кинути. Два знакових кидки".

Завдяки чудовій грі Стефа Каррі у цьому сезоні Голден Стейт йде другим на заході, маючи баланс перемог 12-5.

Сам 36-річний захисник взяв участь у 14 матчах, у яких набирав у середньому 22,4 очка, 5,4 підбирання та 6,5 передач.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс з Лос-Анджелес Лейкерс вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових. І саме Стеф Каррі володіє рекордом у цьому показнику.