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Це було сюрреалістично: Каррі назвав свій найкращий триочковий кидок у кар'єрі

Олексій Погорелов — 27 листопада 2024, 22:12
Це було сюрреалістично: Каррі назвав свій найкращий триочковий кидок у кар'єрі
Стеф Каррі
BasketNews

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі вважає, що його найкращим триочковим влучанням є восьмий та останній дальній кидок у фіналі Олімпіади-2024 проти Франції (98:87).

Слова "Шефа" наводить BasketNews.

"Він займає перше місце з багатьох причин. Просто тому, що це така стадія, яка є однією грою, грою за Золоту медаль.

Це був кінець серії з чотирьох триочкових кидків, які досі здаються мені дуже сюрреалістичними. Враховуючи той факт на цьому етапі моєї кар'єри, що раніше я не грав на Олімпійських іграх", – сказав Каррі.

Стеф закинув свій, ставший вже культовим, триочковий наприкінці матчу за рахунку 93:87 на користь американців. Йому не змогли завадити Ніколя Батюм та Еван Фурньє, які намагалися заблокувати його кидок.

Каррі поставив це влучання на перше місце, але він визнав, що його переможний кидок в овертаймі матчу проти Оклахоми у 2016 році був складніший.

"З точки зору шутера, я думаю, що кидок проти Оклахоми був трохи складнішим через дистанцію.

І, чесно кажучи, в моїй голові немає жодних думок щодо жодного з цих кидків – просто вийти на позицію та кинути. Два знакових кидки".

Завдяки чудовій грі Стефа Каррі у цьому сезоні Голден Стейт йде другим на заході, маючи баланс перемог 12-5.

Сам 36-річний захисник взяв участь у 14 матчах, у яких набирав у середньому 22,4 очка, 5,4 підбирання та 6,5 передач.

Раніше стало відомо, що ЛеБрон Джеймс з Лос-Анджелес Лейкерс вийшов на сьоме місце в історії НБА за кількістю реалізованих триочкових. І саме Стеф Каррі володіє рекордом у цьому показнику.

Голден Стейт Стефен Каррі

Стефен Каррі

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