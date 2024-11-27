Федерація баскетболу Литви обговорить з гравцем Лейкерс натуралізацію та виступи за збірну

Федерація баскетболу Литви планує зустрітися із захисником Лейкерс Д'Анджело Расселлом, щоб обговорити зміну громадянства та виступи за збірну Литви на міжнародній арені.

Про ці плани литовців повідомляє BasketNews.

Керуючий директор збірної Литви Лінас Клейза заявив, що він планує зустрітися з Расселлом на початку 2025 року, щоб поговорити про потенційну співпрацю.

"Для нас велика честь, що Д'Анджело Расселл висловив зацікавленість у виступах за Литву. Він неймовірно талановитий гравець, і ми його дуже поважаємо. Однак отримання литовського громадянства як виняток не є простим і швидким процесом, і поки що жодних кроків у цьому напрямку не було зроблено. Якщо Расселл у майбутньому отримає литовське громадянство, ми ретельно обміркуємо, як він зможе зробити найкращий внесок у національну збірну таким чином, щоб це було вигідно як йому, так і нам. Я сподіваюся зустрітися з ним особисто під час моєї поїздки до США і безпосередньо обговорити це питання", – сказав Клейза.

Ідею про те, щоб Расселл виступав за Литву, представили Президенту Литви Гітанасу Науседі батьки представника Чикаго Матаса Бузеліса, які відвідали Президентський палац.

Відповідно до Закону про громадянство Литви, іноземцю може бути надано громадянство лише у вигляді винятку, що вимагає схвалення Президента.

Дівчина Расселла, Лаура Іванюкас, з якою він має двох дітей, має литовське походження. Це могло б відкрити йому шлях до литовського громадянства.

У цьому сезоні Д'Анджело Расселл зіграв у 17 матчах НБА, набираючи у середньому 11,5 очка, 2,3 підбирання та 4,9 передачі.