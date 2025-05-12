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Лотерея драфту НБА-2025: хто має найкращі шанси на перемогу

Олексій Погорелов — 12 травня 2025, 19:00
Лотерея драфту НБА
Лотерея драфту НБА
Getty Images

В ніч на завтра, 13 травня, у США проходитиме традиційна щорічна лотерея драфту НБА.

Вона визначить команду, яка отримає право першою обирати новачка на майбутньому драфті-2025, що проходитиме 26 та 27 червня.

Три колективи з найгіршими показниками за підсумками регулярного сезону-2024/25 отримають найкращі шанси на перемогу в лотереї (по 14%). У цьому заході братимуть участь команди, які не змогли вийти в плейоф.

Шанси команд на перемогу в лотереї драфту НБА-2025

  • Юта, Вашингтон та Шарлотт – 14%;
  • Новий Орлеан – 12,5;
  • Філадельфія – 10,5% (якщо 76-ті отримають вибір у Топ-6, вони збережуть пік за собою. В іншому випадку пік дістанеться Оклахомі);
  • Бруклін – 9%;
  • Торонто – 7,5%;
  • Сан-Антоніо – 6%;
  • Фінікс – 3,8% (пік належить Х'юстону);
  • Портленд – 3,7%;
  • Даллас – 1,8%;
  • Чикаго – 1,7%;
  • Сакраменто – 0,8% (пік має захист на Топ-12, інакше перейде Атланті);
  • Атланта – 0,7% (пік належить Сан-Антоніо).
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Прогнозованим першим піком драфту НБА 2025 року вважається першокурсник Дьюка Купер Флегг. У квітні 18-річний свінгмен повідомив, що виставлятиме свою кандидатуру на драфт.

Раніше стало відомо, що лідерка збірної України Аліна Ягупова другий рік поспіль здобула чемпіонський титул Іспанії.

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