Лотерея драфту НБА-2025: хто має найкращі шанси на перемогу
Лотерея драфту НБА
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В ніч на завтра, 13 травня, у США проходитиме традиційна щорічна лотерея драфту НБА.
Вона визначить команду, яка отримає право першою обирати новачка на майбутньому драфті-2025, що проходитиме 26 та 27 червня.
Три колективи з найгіршими показниками за підсумками регулярного сезону-2024/25 отримають найкращі шанси на перемогу в лотереї (по 14%). У цьому заході братимуть участь команди, які не змогли вийти в плейоф.
Шанси команд на перемогу в лотереї драфту НБА-2025
- Юта, Вашингтон та Шарлотт – 14%;
- Новий Орлеан – 12,5;
- Філадельфія – 10,5% (якщо 76-ті отримають вибір у Топ-6, вони збережуть пік за собою. В іншому випадку пік дістанеться Оклахомі);
- Бруклін – 9%;
- Торонто – 7,5%;
- Сан-Антоніо – 6%;
- Фінікс – 3,8% (пік належить Х'юстону);
- Портленд – 3,7%;
- Даллас – 1,8%;
- Чикаго – 1,7%;
- Сакраменто – 0,8% (пік має захист на Топ-12, інакше перейде Атланті);
- Атланта – 0,7% (пік належить Сан-Антоніо).
Прогнозованим першим піком драфту НБА 2025 року вважається першокурсник Дьюка Купер Флегг. У квітні 18-річний свінгмен повідомив, що виставлятиме свою кандидатуру на драфт.
Раніше стало відомо, що лідерка збірної України Аліна Ягупова другий рік поспіль здобула чемпіонський титул Іспанії.