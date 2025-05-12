Ягупова з Валенсією вдруге поспіль виграла чемпіонат Іспанії

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова виграла з Валенсією чемпіонат Іспанії.

"Кажани" на виїзді змогли переломити хід зустрічі із Сарагосою (71:63) та завершили фінальну серію перемогою – 2:0. Завдяки цьому Валенсія стала чемпіоном Іспанії.

Українка у вирішальному матчі провела на майданчику 29 хвилин, набрала 9 очок (1/3 двоочкові, 2/3 триочкові, 1/1 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 передачу, 1 перехоплення при 5 фолах та 6 втратах.

Для Ягупової це другий титул чемпіонки Іспанії, також торік вона вигравала Кубок Іспанії.

У цьому сезоні українка зіграла в чемпіонаті в 32 матчах, в середньому граючи 23.1 хвилину, набираючи 9.3 очка, 2.8 підбирання, 3.5 передачі.

Нагадаємо, напередодні Ягупова увійшла до першої символічної збірної сезону Євроліги-2024/25.