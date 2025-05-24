Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Лідер Нью-Йорка став рекордсменом франшизи у плейоф НБА

Володимир Максименко — 24 травня 2025, 13:08
Джейлен Брансон
Джейлен Брансон
НБА

Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки від Індіани в другому матч фінальної серії Східної конференції, проте встановив новий рекорд франшизи.

Про це повідомляє Basket News.

У матчі з Пейсерс баскетболіст набрав 36 очок та виконав 11 передач. Це 18-й матч в межах плейоф, у якому гравець набирає 30+ очок.

Такий результат став рекордним у франшизі – раніше досягнення належало Патріку Юінгу.

У регулярному сезоні Брансон зіграв 65 матчів, в яких в середньому набирав 26 очок та виконував 7.3 перехоплень.

Нагадаємо, напередодні успішний виступ лідерів дозволив Оклахомі подвоїти перевагу над Міннесотою у фіналі Західної конференції

Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон НБА плейоф НБА

Нью-Йорк Нікс

Індіана з 39 очками Сіакама подвоїла перевагу над Нікс у фіналі Сходу
1-1434 та 1-977: камбек Індіани став історичним для плейоф НБА
Гравець Індіани повторив досягнення елітних шутерів НБА
Програвали 17 очок за 6 хвилин до кінця: Індіана у божевільному матчі вирвала перемогу над Нікс на старті фіналу Сходу
Халібертон запросив на матч фіналу Східної конференції фаната, якого побили сміттям у Нью-Йорку

Останні новини