Лідер Нью-Йорка став рекордсменом франшизи у плейоф НБА
Джейлен Брансон
НБА
Розігруючий Нью-Йорк Нікс Джейлен Брансон не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки від Індіани в другому матч фінальної серії Східної конференції, проте встановив новий рекорд франшизи.
Про це повідомляє Basket News.
У матчі з Пейсерс баскетболіст набрав 36 очок та виконав 11 передач. Це 18-й матч в межах плейоф, у якому гравець набирає 30+ очок.
Такий результат став рекордним у франшизі – раніше досягнення належало Патріку Юінгу.
У регулярному сезоні Брансон зіграв 65 матчів, в яких в середньому набирав 26 очок та виконував 7.3 перехоплень.
Нагадаємо, напередодні успішний виступ лідерів дозволив Оклахомі подвоїти перевагу над Міннесотою у фіналі Західної конференції